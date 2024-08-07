Москва, 7 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В результате обстрелов в Курской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 24 человека. Об этом 7 августа сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Известия/Сергей Венявский

Он уточнил, что в числе пострадавших ― шестеро детей.

По его словам, в медучреждения доставили 13 человек, в том числе трёх детей. Для помощи пострадавшим в регион направили бригаду медицинских специалистов федеральных центров.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться через госграницу на территорию Курской области, однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника. В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907164" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка в центре Суджи

Затем украинские войска предприняли вторую попытку прорыва на территорию Курской области. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области, к месту боёв направили резервы Вооружённых сил России.

6 августа двое детей получили ранения при атаке украинского БПЛА по дороге из Суджи в слободу Белую в Беловском районе. Пострадавших направили в областную больницу. В тот же день в Рыльском районе возле села Нехаевка беспилотники украинской армии ударили по микроавтобусу, водитель которого погиб.

В ночь с 6 на 7 августа возле города Суджи дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи. В результате нападения погибли фельдшер и водитель. Кроме того, оказался ранен врач, который также находился в автомобиле.

В настоящее время в Курской области на фоне атак украинской армии все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.