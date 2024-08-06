Курск, 7 августа, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России перехватила ещё две ракеты украинской армии над территорией Курской области, написал 7 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — отметил он в своём Telegram-канале.

Ранее, поздно вечером 6 августа, врио губернатора сообщил о двух сбитых ракетах ВСУ в регионе. Днём силы ПВО также уничтожили ещё одну ракету.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа возле села Нехаевка в Рыльском районе Курской области дроны украинской армии атаковали микроавтобус, водитель которого погиб. Также скончался водитель автомобиля, по которому беспилотник ВСУ ударил в селе Комаровка в Кореневском районе региона.

В Судже в результате нападения украинского дрона женщина получила смертельные ранения. По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района пострадали в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ.

6 августа также появилась информация о том, что при обстрелах ВСУ оказались разрушены два храма в Горальском Свято-Николаевском мужском монастыре в Курской области. Настоятель подчеркнул, что украинские военные целились по этим объектам намерено.