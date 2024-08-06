Москва, 6 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Пленный боец ВСУ из 144-й отдельной стрелковой бригады украинской армии Николай Хавтура рассказал, что на Украине для участия в боевых действиях мобилизуют больных эпилепсией, сообщило Министерство обороны России.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Эпилептиков тоже берут. Это неправильно вообще <…> всех подряд берут, гребут. На всё глаза закрывают и говорят: «Ты годен», — поделился военнопленный.

Хавтура добавил, что у него был «белый билет» и он считался ограниченно годным, однако его всё равно отправили на фронт. По его словам, на Украине сотрудники военкоматов мобилизуют мужчин под 60 лет и инвалидов третьей группы, так как людей нет и воевать некому.

Как сообщало ИА Регнум, в марте украинский военный Николай Мозиль рассказал, что в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног. При этом командование предупредило его не попадать в плен, а подорвать себя гранатой. Военкомат Одесской области в феврале мобилизовал инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер от приступа.

В январе украинский офицер рассказал, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела.

Киевский режим также вынашивает планы по возможности мобилизации в ряды украинской армии мужчин старше 60 лет. Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых.