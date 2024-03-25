Москва, 25 марта, 2024, 08:53 — ИА Регнум. В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без рук и ног, рассказал пленный украинский военный Николай Мозиль.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

По его словам, он был мобилизован 24 января 2024 года. Его забрали в военкомат и дали перечень докторов, которых он добровольно должен был пройти в городской больнице. При этом многих докторов не было на месте, поэтому военный не прошёл медкомиссию до конца.

«В военкомате я сообщил, что у меня трое детей, но мне ответили, что сейчас берут и без ноги, и без руки, а дети тебя и так дождутся. Ты иди и воюй», — сказал он в видео, распространённом Минобороны РФ.

Также Мозиль добавил, что при выходе на позиции командование предупредило его не попадать в плен, а подорвать себя гранатой. Все рассказы командования про российский плен оказались неправдой, заключил военный.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska рассказал, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела.

В ряды украинской армии, по его словам, всё чаще призывают людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем. Как отметил офицер, возрастные новобранцы начинают «задыхаться» ещё до того, как попадают на линию фронта.

В начале февраля стало известно, что военкомат Одесской области мобилизовал в ряды ВСУ инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер в первый же день службы от приступа.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявил, что Киев провёл уже девять волн мобилизации и десятая всё ещё продолжается.