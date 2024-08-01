Киев, 1 августа, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вынашивает планы по возможности мобилизации в ряды украинской армии мужчин старше 60 лет. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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По мнению политика, Зеленский вступил в конфронтацию не только с украинским народом, но и со здравым смыслом. И вопрос о призыве пожилых уже «находится на стадии решения».

«От него можно ожидать не только снижения порога призывников до 18 лет, но и призыва женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет», — цитирует ТАСС Медведчука.

Как сообщало ИА Регнум, Киев мобилизует ежемесячно по 30 тыс. человек. Это происходит уже с мая — после принятия закона об усилении мобилизации, написала газета New York Times со ссылкой на источники.

Население Украины начало массово сжигать машины военных, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал ВСУ.

Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых. Документ предполагает, что мобилизация осуждённых является добровольной. Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены.