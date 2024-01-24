Киев, 24 января, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела. Об этом 23 января рассказал украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По словам украинского военнослужащего, средний возраст солдат ВСУ составляет 43 года, что превышает на десять лет показатель марта 2022 года. В ряды украинской армии всё чаще призывают людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем. Как отметил офицер, возрастные новобранцы начинают «задыхаться» ещё до того, как попадают на линию фронта.

Кроме того, по словам офицера, прибывшие на фронт солдаты не умеют держать в руках оружие, звук выстрела вызывает у них панику, а некоторые страдают от алкоголизма.

«Командиры все чаще жалуются, что командуют подразделениями из новобранцев, боевая полезность которых сомнительна. <…> Трое из десяти новых солдат, прибывших на фронт, ничем не лучше пьяницы, который уснул оттого, что перевыпил, и вдруг проснулся в форме», — сообщил украинский военный.

Офицер ВСУ вспомнил о новобранце, который в буквальном смысле не мог держаться на ногах из-за тяжёлой стадии алкоголизма и чтобы он смог сделать выстрел, его поддерживали руками инструкторы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский, комментируя новый законопроект о мобилизации, назвал его «умным и справедливым». Он добавил, что инструмент в виде мобилизации необходим государству, когда не хватает людей на поле боя. Украинский глава предположил, что в ходе мобилизации будет призвано менее 500 тыс. человек.

В декабре 2023 года глава киевского режима заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, вызвавший негодование среди украинцев.

Проект предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Законопроект отправили на доработку.