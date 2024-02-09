Киев, 9 февраля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Военкомат Одесской области мобилизовал в ряды ВСУ инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер в первый же день службы от приступа, заявил 9 февраля в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что обратился в специализированную прокуратуру с требованием расследовать этот случай и проверить, каким образом проводился медицинский осмотр бойца. Также у него возник вопрос к военным медикам, допустившим смерть военнослужащего.

Омбудсмен обратился к органам военного командования с требованием следить за тем, как проводятся мобилизационные мероприятия и медицинские комиссии.

Издание Newsweek Polska в январе опубликовало заявление украинского военнослужащего, рассказавшего, что в ВСУ призывают людей с одышкой, алкоголиков и тех, кто впадает в панику от каждого выстрела. По его словам, средний возраст военного в украинской армии 43 года, и он на десять лет вырос в сравнении с мартом 2022 года. Всё чаще в ВСУ мобилизуют людей от 45 до 47 лет, у многих из которых проблемы со здоровьем.

Глава киевского режима в январе признал, что на Украине применяют силу при вручении повесток в военкомат. Он назвал такое положение неправильным и обратился к депутатам с просьбой учесть это в новом законопроекте о мобилизации.

Верховная рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мер мобилизации. Он предусматривает ограничения прав уклонистов, введение электронных повесток и другие меры. Лубинец сначала говорил, что положения в документе противоречат конституции. Он заявил, что написал девять страниц замечаний к законопроекту, но перед голосованием выступил перед с депутатами с призывом поддержать инициативу.