Киев, 8 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на заседании 8 мая приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ, передаёт издание «Страна. ua».

Vincenzo Circosta/Global Look Press

За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, 11 воздержались.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает, что мобилизация осуждённых будет добровольной. Эти потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев.

Мобилизованные заключённые будут условно-досрочно освобождены. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создаваться отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Газета The Times сообщала, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток. Украинские и западные СМИ также информировали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам.

Вашингтон в своих интересах толкает Киев на войну до последнего украинца, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя решение властей США передать Украине очередной пакет военной помощи, он отметил, что такая поддержка не поможет ВСУ.