Анкара, 6 августа, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Власти Турции надеются, что визит президента России Владимира Путина в Анкару состоится в самой ближайшей перспективе. Об этом 6 августа рассказал информированный дипломатический источник в турецкой столице.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Мы надеемся, что это (визит российского лидера. — Прим. ред.) произойдёт в самой ближайшей перспективе», — привела его слова «Газета.Ru».

По словам источника, сейчас стороны ведут согласование дат официального визита Путина и повестки его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом он уточнил, что пока дата визита президента России в Турцию неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что государственный визит президента России в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары накопилось много вопросов на повестке дня.

В начале июля Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер в ответ пообещал приехать в Анкару.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков 6 мая отметил, что визит Путина в Турцию остаётся в повестке дня и входит в число внешнеполитических приоритетов. Позднее Песков рассказал, что визит Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с Эрдоганом.