Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков российского лидера и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, но подготовка к таким контактам ведётся постоянно. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Он отметил, что мнение, будто перенос визита связан с проблемами в отношениях двух стран, ошибочно.

«Не получилось совместить графики президентов, но контакты на высоком уровне будут продолжаться в самой ближней перспективе. Подготовка к таким контактам ведётся постоянно», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента Юрий Ушаков сообщил 6 мая, что визит Путина в Турцию остаётся в повестке дня и входит в число внешнеполитических приоритетов. Он подтвердил, что визит Путина в Турцию готовится. Конкретные даты ещё не согласованы, но будут обсуждаться в ближайший период.

В апреле Эрдоган заявил, что дата визита в Турцию Путина пока не определена. Он выразил надежду на то, что дату встречи определят как можно скорее.

В начале марта администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита Путина. Песков также подтвердил, что встреча глав двух государств готовится.