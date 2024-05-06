Москва, 6 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Турцию остаётся в повестке дня и входит в число внешнеполитических приоритетов. Об этом сообщил 6 мая журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он подтвердил, что визит Путина в Турцию готовится. Конкретные даты ещё не согласованы, но будут обсуждаться в ближайший период.

«Это один из наших внешнеполитических приоритетов», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, первый зарубежный визит после инаугурации, назначенной на 7 мая, Владимир Путин совершит в Китай. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 26 апреля, что подготовка этого визита, запланированного в мае, находится на завершающей стадии.

В начале мая Песков заявил, что Путин в ходе визита в КНР будет обсуждать вопросы, касающиеся международной безопасности.