Москва, 5 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Детали обстоятельств покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа из интригующих превращаются в сенсационные. Об этом 5 августа написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова со ссылкой на данные издания The New York Times в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она отметила, что из переписки полиции Пенсильвании следует, что правоохранители более чем за полтора часа до покушения на Трампа пересылали друг другу фото ходившего по территории Томаса Мэттью Крукса, который, не таясь, вымерял расстояние от будущей точки стрельбы до места выступления Трампа при помощи оптического дальномера.

«То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А Секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела», — написала дипломат.

Она уточнила, что также журналисты узнали о том, что здание, с которого Крукс стрелял в Трампа, Секретная служба США исключила из «охраняемого периметра», и чтобы в него попасть, не нужно было проходить досмотр.

«Он просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Крукс перед покушением искал в интернете данные о расстоянии, которое разделяло Ли Харви Освальда и Джона Кеннеди, а также у него были дроны, которые он запускал за день до митинга в Пенсильвании. При этом Секретная служба отказалась от запрошенной встречи с местной полицией.

Захарова на фоне этого предложила американским спецслужбам снять пару сотен своих людей, которые повсюду следят за российскими дипломатами, тщетно пытаясь склонить их к взаимодействию, чтобы залатать ими дыры в безопасности хотя бы первых лиц на политической арене США.

«Всюду лезут, во всё вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и враньё», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере в штате Пенсильвания 13 июля было совершено покушение на Трампа. Политик был ранен в ухо. Один из зрителей погиб и ещё двое получили ранения.

Секретная служба США ликвидировала стрелявшего. Им оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. Он стрелял с крыши соседнего здания. В ходе обыска в его доме и автомобиле обнаружили материалы для изготовления взрывных устройств.

Экс-президент США 26 июля раскритиковал главу ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения. До этого Рэй заявил в Конгрессе, что он не уверен, попали в политика при покушении осколки, стекло или пуля.

В интернете 1 августа появилась новая видеозапись с места покушения на Трампа. На ней видно, как злоумышленник передвигается по крыше здания перед стрельбой.