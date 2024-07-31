Штат Пенсильвания, США, 31 июля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания было отчётливо видно на крыше. Передвижение злоумышленника запечатлел один из сторонников экс-главы Белого дома. Новую видеозапись опубликовали американские телеканалы.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Съёмка проводилась из-за спины стоящего у трибуны Трампа. Во время выступления бывшего президента США в кадр попал мужчина, который спокойно передвигался по крыше, а затем занял позицию для стрельбы.

Перед тем как снайперы ликвидировали нападавшего, он успел выстрелить несколько раз в сторону сцены и ранить в ухо Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания, прозвучало несколько выстрелов. Политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое получили ранения. Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США. Как установило ФБР, стрелок вёл огонь с крыши соседнего здания. В его доме и автомобиле специалисты нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

После покушения Секретная служба США, по данным газеты The Washington Post, порекомендовала Трампу воздержаться от проведения предвыборных митингов на открытом воздухе и выбирать для них только закрытые площадки.

Дональд Трамп выразил желание вновь посетить город Батлер, где на него было совершено покушение. Его предвыборный штаб пока не сообщал официальную информацию о возможном повторном выступлении политика.