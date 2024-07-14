Штат Пенсильвания, США, 15 июля, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы нашли материалы для изготовления взрывных устройств в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей силовых служб.

Взрывное устройство

Кроме того, такие же составляющие находились в его автомобиле. Ранее о взрывчатке, найденной в машине подозреваемого, написала газета The Wall Street Journal.

Автомобиль находился на парковке рядом с местом, где выступал Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, митинг, на котором бывший президент США произносил речь, проходил в городе Батлере в штате Пенсильвания. Через несколько минут после начала выступления Трампа началась стрельба. Политик получил ранение в верхнюю часть уха. К республиканцу побежали сотрудники охраны, которые довели его до автомобиля.

Позже Трамп написал, что якобы потерял много крови. ФБР квалифицировало случившееся как покушение. Ведомство установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. После начала стрельбы его ликвидировали.

Перед нападением Крукс записал видеообращение, в котором признался, что ненавидит Трампа и республиканцев. В результате стрельбы на митинге погиб 50-летний Кори Комператоре, который до ухода со службы возглавлял местную пожарную охрану.

Кроме того, при инциденте получили ранения ещё два человека. Одним из них оказался племянник Ронни Джексона — бывшего врача Трампа и действующего члена палаты представителей Конгресса США от Техаса. Пуля попала ему в шею.