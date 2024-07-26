Вашингтон, 26 июля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения. Об этом политик 25 июля заявил в своей соцсети Truth Social.

ИА Регнум Покушение на Трампа

Как указал Трамп, Кристофер Рэй рассказал в Конгрессе, что он не уверен, попали в политика при покушении осколки, стекло или пуля. Трамп отметил, что в больнице врачи поставили ему диагноз «пулевое ранение уха», и это легко проверить при желании, но ФБР, по словам политика, не озаботилось проверкой.

«Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие Америки», — резюмировал Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ФБР усомнились в том, что ухо бывшего президента Трампа при покушении на митинге в Пенсильвании задела именно пуля.

В ответ на вопрос, учло ли ФБР все выпущенные стрелявшим пули, глава ведомства Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе США указал, что не знает, могла ли попасть куда-то ещё пуля, задевшая политика. Рэй выразил уверенность, что ФБР учло все выпущенные патроны.

13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания, прозвучало несколько выстрелов. Политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое получили ранения. Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США. Как установило ФБР, стрелок вёл огонь с крыши соседнего здания.