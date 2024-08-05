Москва, 5 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. На активы директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова наложили обеспечительный арест, сообщили 5 августа правоохранительные органы.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов

Обеспечительные меры также наложили на замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова и на счета аффилированных с ними компаний.

«В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова», — передал aif.ru.

Министерство обороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот».

Правоохранители задержали 5 августа Ахмедова и Шестерова в рамках дела о мошенничестве. По версии следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Суд постановил арестовать Ахмедова на время следствия. В доме и на работе Шестерова прошли обыски.

Как сообщали в правоохранительных органах, сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составила более 40 млн рублей.