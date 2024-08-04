Москва, 4 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Переданный министром обороны России Андреем Белоусовым в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином сигнал дошёл до адресатов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Глава Пентагона Ллойд Остин

«Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошёл», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Замглавы МИД отметил, что Россия и США благодаря переданному сигналу смогли избежать нового эскалационного витка.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Белоусов в телефонном разговоре предупредил Остина о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Белого дома. По заявлению МИД РФ, разговор министров состоялся 12 июля. Подчёркивалось, что все контакты с представителями США на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам носят «сугубо утилитарные цели», и разговор Белоусова и Остина в этом плане не исключение. Инициатором разговора выступила Россия.