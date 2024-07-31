Москва, 31 июля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил американского коллегу Ллойда Остина о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Белого дома. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

tolknews.ru Главы Минобороны РФ и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин

По словам дипломата, разговор министров состоялся 12 июля.

«С российской стороны было направлено очень серьёзное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что все контакты с представителями США на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам носят «сугубо утилитарные цели» и разговор Белоусова и Остина в этом плане не исключение.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля во время телефонной беседы Белоусов и Остин обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Инициатором разговора выступила Россия.

До этого главы Минобороны России и США провели телефонные переговоры 25 июня. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. По его словам, Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Минобороны России после этого сообщило, что Белоусов в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву.