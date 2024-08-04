Москва, 4 августа, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев заплатил за убийство бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова, которое в результате было инсценировано, в десять раз больше, чем тот растратил, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правоохранительные органы.

Кирилл Зыков/РИА Новости Дмитрий Савельев

Отмечается, что Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании «Оптомониторинг», соучредителем которой является Савельев. При этом мужчина частично возместил ущерб и был осуждён за растрату на два с половиной года, однако сенатор не простил его.

«Летом прошлого года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него (Савельева) возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в десять раз больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — отметили в правоохранительных органах.

Как передавало ИА Регнум, Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова верхняя палата парламента лишила сенатора неприкосновенности. В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

Во время судебного заседания об избрании меры пресечения Дмитрий Савельев пытался скрыть своё напряжение, однако его выдавали действия и мимика, характеризующие стрессовое состояние. К такому выводу пришла психолог, эксперт по физиогномике Наталья Ковалёва.

По данным следствия, сенатор обратился к бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство Ионова, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.