Москва, 3 августа, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Во время судебного заседания об избрании меры пресечения член Совета Федерации Дмитрий Савельев пытался скрыть своё напряжение, однако его выдавали действия и мимика, характеризующие стрессовое состояние. К такому выводу после просмотра видео из суда пришла психолог, эксперт по физиогномике Наталья Ковалёва.

https://t.me/moscowcourts Сенатор Дмитрий Савельев

«Видно, что Савельев находится в очень напряжённом состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдаёт его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым», — рассказала эксперт «РИА Новости».

Поджатые губы сенатора, по её словам, говорят о его внутреннем недовольстве происходящим. Кроме того, у Савельева дёргался один глаз, а к концу заседания он стал слишком часто моргать. В суде задержанный явно не испытывает сожаления либо раскаяния, по его взгляду можно судить о готовности продолжать разбирательства, добавила Ковалёва.

Как сообщало ИА Регнум, Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова верхняя палата парламента лишила сенатора неприкосновенности. В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

По данным СК, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве сенатор передал соучастнику вознаграждение.

По информации Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов — сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций. Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании.