Москва, 2 августа, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Сенатору Дмитрию Савельеву, подозреваемому в организации подготовки убийства, грозит до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса.

Марина Круглякова/ТАСС

СК сообщил о намерении привлечь Савельева к ответственности по п.3 ст. 33 (определяет статус организатора преступления), п.1 ст. 30 (определяет факт приготовления к преступлению) и п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса («убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом»).

Как передавало ИА Регнум, ранее СК проинформировал о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора организовать убийство предпринимателя, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению Савельева, в том числе инсценировали убийство, отметил СК.

2 августа сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему $100 тыс. за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ, отмечалось в публикации.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.

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