Москва, 2 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК Украины, воинским эшелонам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом 2 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Telegram/Минобороны России

«С 27 июля по 2 августа Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА», — сообщил Конашенков.

По данным оборонного ведомства, в результате ударов ВС РФ поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля российские военные нанесли групповой ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожив два цеха. Удар нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

26 июля ВС России уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады. Также ВС РФ поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».