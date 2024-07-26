Краматорск, ДНР, 26 июля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 26 июля в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео

Также ВС РФ нанесли поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

«В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Минобороны опубликовало видео нанесения точечного удара. Как видно на представленных кадрах, на месте попадания ракеты вспыхнул мощный пожар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904449" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 25 июля опубликовало два видео работы расчётов комплекса «Искандер-М» в зоне спецоперации. Одно показывает удар по пункту временной дислокации наёмников в промзоне Харькова. Ракетным ударом уничтожены порядка 40 иностранных инструкторов ВСУ.

Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры группового удара ракетами «Искандера-М» по Харьковскому бронетанковому заводу. В результате атаки сгорели два цеха, в которых ремонтировали и восстанавливали украинские танки.