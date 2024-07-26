Расчёт «Искандера-М» уничтожил склад с ракетами ВСУ и установку HIMARS
Краматорск, ДНР, 26 июля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ракетным ударом склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 26 июля в Министерстве обороны РФ.
Также ВС РФ нанесли поразили место скрытого хранения бронетанковой техники, артиллерийского оружия и снарядов в промзоне города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».
«В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в ведомстве.
Минобороны опубликовало видео нанесения точечного удара. Как видно на представленных кадрах, на месте попадания ракеты вспыхнул мощный пожар.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 25 июля опубликовало два видео работы расчётов комплекса «Искандер-М» в зоне спецоперации. Одно показывает удар по пункту временной дислокации наёмников в промзоне Харькова. Ракетным ударом уничтожены порядка 40 иностранных инструкторов ВСУ.
Также российское оборонное ведомство опубликовало кадры группового удара ракетами «Искандера-М» по Харьковскому бронетанковому заводу. В результате атаки сгорели два цеха, в которых ремонтировали и восстанавливали украинские танки.