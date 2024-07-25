Москва, 25 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой ракетный удар по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожив два цеха. Видео удара 25 июля опубликовало Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Удар нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«В результате удара уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники», — сообщили в ведомстве, добавив, что восстановление танков остановлено.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 июля украинские СМИ распространили информацию о взрывах в районе Харькова.

Утром Министерство обороны России сообщило о нанесении точечных ударов ракетами комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации наёмников ВСУ, которые находились в промзоне Харькова. Порядка 40 иностранных инструкторов были убиты.