Москва, 2 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Вернувшийся в Россию из ФРГ в результате обмена заключёнными Вадим Красиков является сотрудником ФСБ, ранее он служил в «Альфе» вместе с сотрудниками охраны президента России, сообщил журналистам 2 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

Сотрудники охраны президента тепло приветствовали своего бывшего сослуживца в аэропорту Внуково, отметил Песков.

«Естественно, они друг друга приветствовали вчера», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

В Россию вернулись Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся у трапа самолёта в аэропорту Внуково. Глава государства поздравил освобождённых с возвращением на Родину. Он также отметил, что вернувшихся военных представят к государственным наградам. Решение президента лично встретить в аэропорту освобождённых — дань уважения людям, служащим своей стране, пояснил Песков.

Обмен выглядит неравноценным с точки зрения количества персонажей, Россия, по сути, отдала Западу в два раза больше лиц, чем получила, но в действительности обмен — в пользу России, поскольку смотреть нужно не на количество обменянных, а на их качество, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.