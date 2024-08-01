Москва, 1 августа, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в московском аэропорту Внуково поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

У трапа самолёта российский лидер лично встретил вернувшихся по обмену сограждан. Первым из борта вышел Вадим Красиков. Путин обнял его и пожал руку. Затем появилась Анна Дульцева. Держа за руку дочку она спустилась по трапу и расплакалась. Президент также обнял её и подарил ей вместе с дочкой букеты. После этого российский лидер лично встретил и обнял всех освобождённых.

«Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами ещё увидимся, поговорим о вашем будущем, а сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах.

Как сообщало ИА Регнум, среди вернувшихся в Россию были отбывавший за убийство пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков, находившийся в заключении в США Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок и другие, в том числе дети.

Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров, подчеркнули в ФСБ. Российских граждан 1 августа обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.