31 августа между Россией и США с их союзниками состоялся самый большой обмен заключенными со времен холодной войны.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Эван Гершкович в аэропорту перед вылетом в Анкару

Россия передала Западу граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана (осужденных за шпионаж), а также Алсу Курмашеву (сидевшую за фейки против Российской Армии). Был выдан обладатель грин-карты США Владимир Кара-Мурза (обвиненный в госизмене), а также граждане Германии Рико Кригер (терроризм), Герман Мойжес, Кевин Лик (госизмена, имели второе российское гражданство) и Дитер Воронин.

Запад получил и россиян — Илью Яшина, Александру Скочиленко, Олега Орлова (фейки против российской армии), Андрея Пивоварова (руководство нежелательной организацией), Ксению Фадееву, Вадима Останина и Лилию Чанышеву (организация экстремистского сообщества).

В обмен Россия получила Вадима Красикова (сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артема Дульцева, Анну Дульцеву, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвиненных в шпионаже), Романа Селезнева и Владислава Клюшина (им вменялся кибершпионаж), а также Вадима Конащенка (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В связи с этим обменом сразу же возникает несколько вопросов.

Так, обмен выглядит неравноценным с точки зрения количества персонажей. Россия, по сути, отдала Западу в два раза больше лиц, чем получила. Хотя Владимир Путин и российские чиновники не раз говорили о том, что обмен должен осуществляться по принципу «один на один».

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Кажется, что Россия уступила, но на самом деле размен был в ее пользу. Потому что смотреть здесь нужно не на количество, а на качество персонажей.

Условно их всех можно разделить на три категории. В первую входят лица, которые представляли непосредственный интерес для противоположной стороны. Для России это были все 8 полученных ей граждан (а также их дети — как минимум двое).

«Нам важно получить Красикова, да и некоторых других вероятных сотрудников спецслужб, а также айтишников, которые, видимо, осуществляли свою работу, так сказать в интересах Российской Федерации», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Не случайно президент Путин лично встречал вернувшихся россиян у трапа самолета.

А вот с американской стороны обладателей американского гражданства и вида на жительство было всего четверо. То есть, проще говоря, обмен состоялся по принципу два к одному — но только в пользу России.

Все остальные выданные Россией персонажи шли в довесок. Абсолютное большинство американских изданий, которые осветили вопрос обмена, их даже по именам не называли — просто указали как «остальные».

Из них граждане Германии представляли определенный интерес (и их можно включить во вторую категорию) лишь потому, что они представители американских союзников, а также должны были оказаться в списке для того, чтобы Берлин мог формально освободить Вадима Красикова.

А российские псевдооппозиционеры — третья категория — вообще никем и нигде не котируются. Западные СМИ прямым текстом пишут о том, что «российские политзаключенные были включены в качестве бонуса».

И Москва была абсолютно не против этот бонус предоставить. «Россия показывает свое человеческое лицо. Что мы никого в тюрьмах не убиваем, а готовы менять», — говорит Дмитрий Суслов.

Тем более что эти «довески» сами выпилили себя из числа россиян. Не случайно Центр общественных связей ФСБ позиционировал мероприятие как обмен «российских граждан» на «группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации». А обмен это лишь подтвердил.

«Мы отдали западных людей, работающих на Запад, пусть и имеющих российское гражданство. А будь это не так, если бы отданные, радели, как они уверяли, за Россию, Запад бы никогда не согласился на такой обмен и не отдал бы России тех, кто представляет для нее ценность. Нет, Запад забирает только своих», — пишет главред ИА Регнум Марина Ахмедова.

Еще один вопрос в том, почему именно сейчас? В моменте, когда американскому кандидату в президенты от демократов Камале Харрис так нужны серьезные внешнеполитические очки, когда она пытается доказать избирателям свою состоятельность в качестве главы государства?

Ведь очевидно, что Харрис — с ее леводемократическими взглядами и соответствующей командой — в случае своей победы продолжит курс на противостояние России. А то и пойдет на эскалацию. И получается, что Россия сыграла в ее пользу?

На самом деле все не совсем так. Во-первых, не в пользу Харрис, а в пользу Джо Байдена. Именно действующему президенту США сейчас приписывают достижение договоренностей об обмене. Именно Байден сейчас пиарится в окружении семей освобожденных граждан США (опять же, «довески» ему не интересны), рассказывая о том, как он прекратил их «жестокое содержание в тюрьме». А переизбираться Байден не планирует, поэтому инвестировать этот капитал ему не во что.

Во-вторых, именно выход Байдена из гонки убедил Москву в том, что обмен нужно совершать до конца года.

«Время обмена связано не с желанием кому-то помочь, а с намерением довести дело до конца и совершить его до формирования новой администрации Соединенных Штатов. Очевидно, что в ходе смены команды в Вашингтоне многие процессы усложнятся — на важные места придут новые люди, в случае победы Дональда Трампа неизбежно обновление Минюста и назначение нового директора ФБР. И тогда переговоры придется начинать с нуля», — объясняет Дмитрий Суслов.

Напоминаем, что речь идет о многомесячном процессе, в рамках которого утверждаются списки, согласовываются юридические формальности, время и место обмена, учитываются позиции всех заинтересованных сторон.

И это уже не говоря о том, дополнительное время повышает риски появления всяких форс-мажоров, вроде смерти Алексея Навального, которого, по словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, должны были включить в списки, и провокаций, способных сорвать переговорный процесс.

А срыв процесса для Москвы был недопустим — ведь она своих не бросает. «Обмены агентами и просто арестованными гражданами своих стран практикуются не в рамках помощи, а для решения задачи возвращения своих людей домой. Это является и моральным долгом, и на будущее гарантирует тем, кто верно служит России, что Родина их не забудет и выручит при любых обстоятельствах», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Наконец, третий вопрос в том, как этот обмен повлияет на российско-американские отношения в будущем? Ряд изданий и экспертов дали понять, что состоявшаяся процедура, возможно, позволит Москве и Вашингтону оттолкнуться от дна и начать выстраивать какую-то атмосферу доверия. Однако на самом деле все скорее наоборот.

«Это никоим образом не изменит общую картину в российско-американских и российско-западных отношениях. Речь идет не о доверии, а о возвращении нормальной практики холодной войны, когда обмены происходили регулярно и считались естественными. То есть, проще говоря, были частью цивилизованных отношений в условиях конфронтации», — объясняет Дмитрий Суслов.

А сама конфронтация при этом будет продолжаться — как минимум до прихода к власти в США новой администрации. Которая и должна будет принять решение о том, как ей дальше выстраивать отношения с Россией.

Вот только теперь восемь российских граждан не станут заложниками этого решения.