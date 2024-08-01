Москва, 1 августа, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В результате обмена в Анкаре на Родину возвращены восемь граждан РФ, находившихся в заключении в ряде стран НАТО, сообщил 1 августа центр общественных связей ФСБ России.

ЦОС ФСБ России Посадка в самолет обменянных в Анкаре россиян

«1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на Родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — говорится в сообщении.

В релизе указывается, что их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров. Также в ФСБ уточнили, что российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля словенский телеканал N1 выступил с сообщением, что между Россией, Белоруссией, ФРГ, США и Словенией, а также несколькими другими странами в ближайшее время возможен масштабный обмен заключёнными.

По этим данным, Словения может обменять супругов-россиян Артёма и Анну Дульцевых, которых задержали и осудили за шпионаж. Из Германии в Россию в рамках обмена может вернуться признанный в ФРГ виновным в убийстве Вадим Красиков, а из РФ в США — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

Советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан подтвердил обмен заключёнными между Россией и США. По его словам, Вашингтону будут переданы 16 человек — трое граждан США, один резидент этой страны, пять граждан ФРГ и семь граждан России.

Турецкий телеканал NTV днём 1 августа показал кадры обмена заключёнными.