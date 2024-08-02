Москва, 2 августа, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече прибывших по обмену из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении россиян в аэропорту Внуково, заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат госнаграды.

Кадр из видео

Российский лидер лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян.

«Те, кто имеет прямое отношение к военной службе… все вы будете представлены к государственным наградам», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков вернулся в Россию в рамках масштабного обмена с американцами. Он был осуждён пожизненно за убийство террориста Зелимхана Хангошвили.

Кроме офицера, на Родину вернулись ещё семь находившихся в заключении на Западе россиян.

1 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что состоявшийся масштабный обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит, в том числе в вопросах конфликта на Украине.

Один из возвращённых в Россию в рамках обмена помилованными заключенными между РФ и США, Роман Селёзнев серьёзно болен. Он в 2014 году был приговорён американским правосудием к 27 годам тюремного заключения по делу о кибермошенничестве.

ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключёнными со странами Запада. Все освобождённые, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.