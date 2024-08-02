Москва, 2 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина лично встретить в аэропорту освобождённых в рамках обмена граждан России является данью уважения людям, служащим своей стране. Об этом 2 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после сложных испытаний получили возможность вернуться на Родину», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, накануне Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Российский лидер лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян. Владимир Путин поздравил их с возвращением на Родину и заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат госнаграды.