Москва, 1 августа, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 1 августа приехал в московский аэропорт Внуково для встречи вернувшихся после обмена россиян.

Кадр из видео

Главу государства сопровождали директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Самолёт отряда «Россия» прибыл из Анкары в Москву после состоявшегося обмена. В аэропорту борт встречал почётный караул.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

Решение было принято для возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, отметила пресс-служба Кремля.

По данным ФСБ, в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось в заявлении.