Москва, 2 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Переговоры по обмену заключёнными велись по линии ФСБ и ЦРУ, сообщил 2 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отмечалось также в заявлении.

В Россию вернулись Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке помилованных — осуждённые за шпионаж бывший американский военный Пол Уилан и журналист WSJ Эван Гершкович, а также Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие граждане России, США и иных стран, всего 13 человек.

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