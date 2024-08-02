Москва, 2 августа, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил российские военнослужащие отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами, сообщили 2 августа в Министерстве обороны России.

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«В ходе продолжающегося третьего этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами и занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906074" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Состав ракетных соединений отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами

Кроме того, представители ведомства добавили, что подразделения авиации Воздушно-космических сил отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами, а также они провели воздушное патрулирование в назначенных районах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что личный состав Вооружённых сил России (ВС РФ) в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

31 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина начался третий этап учений нестратегических ядерных сил.

11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая.