Москва, 21 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В России начались учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило 21 мая Министерство обороны.

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Учения проходят на территории Южного военного округа.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сообщило Минобороны.

Воздушно-космические силы в ходе учений снарядят «Кинжалы» спецбоеголовками и выдвинутся в район патрулирования, сказано в сообщении.

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В рамках первого этапа учений отрабатываются задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район, отметило также ведомство.

«Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отмечало Минобороны РФ.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Белоруссия на втором (из трёх) этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия присоединится к ним, отмечал Владимир Путин. Нынешние учения являются частью плановой работы, заявлял также президент.