Минобороны РФ рассказало о ходе учения нестратегических ядерных сил
На учении нестратегических ядерных сил военные начали снаряжать ракеты-носители
Москва, 1 августа, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Личный состав Вооружённых сил России в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщили 1 августа в Министерстве обороны РФ.
«Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», — сообщили в оборонном ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, в России 31 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина начался третий этап учения нестратегических ядерных сил.
В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая.