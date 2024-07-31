Москва, 31 июля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В России в соответствии с решением президента страны Владимира Путина начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили 31 июля в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В рамках третьего этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Кроме того, личный состав задействованных в учении подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению боевых задач, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработали получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проводили с 21 мая. В ходе него ракетные соединения Южного военного округа получили учебные спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район для подготовки к пускам.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11 июня назвал проведение нестратегических ядерных учений адекватным ответом на разрешение, которое Украина получила от Запада по нанесению ударов по российской территории натовским оружием.