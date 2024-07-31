Брюссель, 31 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Евросоюз отвергает незаконные расправы и считает, что никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке, заявил 31 июля представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано агентству IRNA.

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«ЕС занимает принципиальную позицию — отвергает незаконные расправы и поддерживает верховенство права, в том числе в области международного уголовного правосудия», — сказал он

Ночью 31 июля 61-летний глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило его смерть. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. Мечет Джамкаран находится в священном для шиитов городе Кум. Также в Иране объявили трёхдневный траур.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном. А заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство трусливым актом, который не останется без ответа.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.