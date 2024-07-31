Бейрут, 31 июля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Ответственность за убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и США, оно согласовано с Вашингтоном, заявил представитель движения в Ливане Махмуд Тах.

Iranian Foreign Ministry/Global Look Press

«Убийство Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения «зелёного света» от США», — цитирует его Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Глава политбюро прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, который не останется без ответа.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является политическим убийством. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.

Церемония прощания с Ханией состоится в Тегеране 1 августа.