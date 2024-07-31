Кум, Иран, 31 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Красный флаг поднят над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести за убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, передаёт «РИА Новости».

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Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. Мечет Джамкаран находится в священном для шиитов городе Кум.

Ранее красный флаг поднимали после взрывов на кладбище в Кермане в январе, когда погибли десятки людей. До этого его поднимали в январе 2020 года, после удара американцев по Багдаду. Тогда был убит командир КСИР Касем Сулеймани, а также командующие «Сил народной мобилизации».

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть Исмаила Хании. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.