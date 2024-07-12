Москва, 12 июля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как ранее передавало ИА Регнум, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Белоусов и Остин провели второй за месяц телефонный разговор. По её словам, американский военный министр заявил, что важно сохранять открытыми каналы связи между Россией и США.

До этого Белоусов и Остин провели телефонные переговоры 25 июня. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. По его словам, Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Минобороны России после этого сообщило, что Белоусов в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву.