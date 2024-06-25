Вашингтон, 25 июня, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин 25 июня провёл телефонные переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщил журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

David B. Gleason

«Министр Остин переговорил сегодня по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым», — сказал он на брифинге, видеозапись которого приводится на сайте минобороны США.

По словам Райдера, в ходе этой беседы глава Пентагона заявил о необходимости сохранять линии коммуникаций между Москвой и Вашингтоном на фоне российской специальной военной операции. Пресс-секретарь также отметил, что разговор состоялся инициативе американской стороны.

Он напомнил, что до этого переговоры глав оборонных ведомств РФ и США проходили ещё 15 марта 2023 года.

Как сообщило ИА Регнум, в конце мая Андрей Белоусов обвинил США и их союзников в последовательном разрушении мировой архитектуры безопасности из-за желания сохранить глобальное доминирование. Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что Вашингтон и его партнеры провоцируют вооружённые конфликты в мире.

4 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сегодня является вражеской страной для США, как и Соединённые Штаты для РФ. 6 июня Ллойд Остин отметил, что решение Белого дома разрешить Киеву наносить удары по территории РФ будет «очень полезным» для ВСУ.