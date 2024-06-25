Москва, 26 июня, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белорусов в ходе состоявшегося во вторник, 25 июня, телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остиным указал на риски эскалации из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Министры обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины… Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что телефонный разговор министров обороны Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее о том, что Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он также подтвердил, что первый с марта 2023 года разговор глав оборонных ведомств России и США состоялся по инициативе американской стороны. По словам Райдера, стороны в ходе беседы Остин заявил о необходимости сохранять линии коммуникации между Москвой и Вашингтоном на фоне специальной военной операции.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны, в том числе Соединённые Штаты, воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавровподчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины, являются законной целью ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, Андрей Белоусов, ранее выполнявший обязанности первого вице-премьера, занял должность министра обороны 14 мая. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности. Как отмечал глава государства, Белоусов является одним из лучших экономистов, благодаря чему сможет координировать работу Министерства обороны с другими ведомствами. Одной из его задач является организация работы Минобороны с научными центрами и производителями оборонного сектора.