Хельсинки, 29 июля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Наступает момент для начала переговоров по разрешению конфликта на Украине, привела 27 июля французская газета Le Monde заявление президента Финляндии Александра Стубба.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», — считает финский лидер.

При этом потенциальное начало переговорного процесса «не означает, что Украина пойдёт на уступки», добавил Стубб.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция закончится в 2024 году. По его словам, на Украине «уже есть понимание», что вооруженный конфликт приближается к завершению.

Президент России Владимир Путин уверен, что страна победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Российский лидер не раз напоминал, что от дипломатического решения отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.