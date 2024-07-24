Киев, 24 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Киев готов вести переговоры с Москвой «на определённом этапе». Об этом заявило министерство иностранных дел Украины.

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«Дмитрий Кулеба донёс последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определённом этапе», — говорится в публикации на сайте украинского МИД.

Отмечается, что это может произойти, когда Россия «будет готова вести переговоры добросовестно». По мнению украинского МИД, такой готовности с российской стороны якобы не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Украины Кулеба на встрече в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности вести переговоры с представителями России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в ноябре 2022 года Зеленский законодательно запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть так называемую «формулу мира». Она добавила, что ни у кого нет никакой веры Зеленскому.

Предметом российско-украинских переговоров может быть только капитуляция Киева, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что любые другие договорённости, которые позволят киевскому режиму сохраниться без демилитаризации и денацификации, приведут только к возобновлению боевых действий с ещё большей силой.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.