Луганск, 30 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Школьница из Луганска Фаина Савенкова сообщила журналистам, что получила ответы на свои письма президентам Франции и Сирии Эммануэлю Макрону и Башару Асаду, связанные с конфликтом на Украине. Об этом пишут 30 июля «Известия».

Thibault Camus/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

По словам Фаины, из Франции на её обращения ответили только один раз, это был помощник Макрона. Не сказав ничего конкретного, он заявил, что в Париже знают о ситуации вокруг Минских соглашений, но предпринимать ничего не будут.

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил», — рассказала школьница.

Фаина добавила, что обратилась к бывшему президенту США Дональду Трампу с предложением посетить Донбасс. Она пояснила, что предложила республиканцу своими глазами увидеть, как страдают люди от ударов со стороны ВСУ с применением западного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН и попросила не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. Осенью того же года школьница попала в чёрный список скандально известного украинского сайта «Миротворец». После этого Савенкова в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу попросила повлиять на украинские власти, чтобы данные детей удалили с сайта. Письмо было передано Гутерришу, но в ООН заявили, что не будут давать ему оценку.

Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обещали, но так и не встретились с Савенковой, сообщал в сентябре 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Через год глава российского МИД Сергей Лавров передал Гутерришу видеообращение школьницы, в котором она просила заставить Украину прекратить обстрелы жилых домов и школ.

В марте 2024 года Фаина обратилась к Макрону с открытым письмом после его высказываний о России и помощи киевскому режиму.