Макрон не дал конкретного ответа на письмо луганской школьницы Савенковой
Школьница из ЛНР Савенкова рассказала об ответах Асада и Макрона на её письма
Луганск, 30 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Школьница из Луганска Фаина Савенкова сообщила журналистам, что получила ответы на свои письма президентам Франции и Сирии Эммануэлю Макрону и Башару Асаду, связанные с конфликтом на Украине. Об этом пишут 30 июля «Известия».
По словам Фаины, из Франции на её обращения ответили только один раз, это был помощник Макрона. Не сказав ничего конкретного, он заявил, что в Париже знают о ситуации вокруг Минских соглашений, но предпринимать ничего не будут.
«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил», — рассказала школьница.
Фаина добавила, что обратилась к бывшему президенту США Дональду Трампу с предложением посетить Донбасс. Она пояснила, что предложила республиканцу своими глазами увидеть, как страдают люди от ударов со стороны ВСУ с применением западного оружия.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН и попросила не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. Осенью того же года школьница попала в чёрный список скандально известного украинского сайта «Миротворец». После этого Савенкова в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу попросила повлиять на украинские власти, чтобы данные детей удалили с сайта. Письмо было передано Гутерришу, но в ООН заявили, что не будут давать ему оценку.
Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обещали, но так и не встретились с Савенковой, сообщал в сентябре 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Через год глава российского МИД Сергей Лавров передал Гутерришу видеообращение школьницы, в котором она просила заставить Украину прекратить обстрелы жилых домов и школ.
В марте 2024 года Фаина обратилась к Макрону с открытым письмом после его высказываний о России и помощи киевскому режиму.