Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем передал тому снятое РИА Новости видеообращение школьницы из Луганска с просьбой заставить Украину прекратить обстрелы жилых домов и школ.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерриш

«Министр передал Генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу — ред.] видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН», — рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве 23 сентября.

Встреча Сергея Лаврова с Антониу Гутерришем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась 21 сентября. В ходе беседы стороны обсудили украинский конфликт, а также проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН, из-за которых российские журналисты испытывают визовые ограничения.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в Луганске состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила», который был реконструирован по поручению президента России Владимира Путина. Мемориал дополнили новыми элементами, и теперь он связывает четыре поколения защитников луганской земли — времён Гражданской войны, Великой Отечественной войны, бойцов ополчения 2014 года и участников специальной военной операции.