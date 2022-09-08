Москва, 8 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обещали, но так и не встретились с 13-летней писательницей Фаиной Савенковой из ЛНР, включённой в базу сайта «Миротворец». Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Девочка ранее попала в чёрный список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности б. УССР. Как сообщало ИА REGNUM, в видеообращении к Совбезу ООН она пожаловалась на травлю со стороны сайта «Миротворец» и СМИ, работающих на киевский режим.

Небензя обратился к «вопросу о приватности детей», затронутом помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис. По его словам, поражают заявления чиновников ООН, которые рассуждают о проблеме, но не замечают публикации личных данных детей и угроз в их адрес.

«Мы уже информировали ООН, в частности, ЮНИСЕФ, о том, что в базе данных этого экстремистского ресурса более 340 детей, включая 13-летнюю луганчанку Фаину Савенкову, с которой представители ЮНИСЕФ пока так и не встретились, несмотря на дававшиеся ими заверения и обещания», — сказал постпред России.

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