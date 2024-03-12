Луганск, 13 марта, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом решении Савенкова рассказала «РИА Новости», добавив, что это не первое её обращение к Макрону.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И всё оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живём под обстрелами по вашей вине. Вы и остальные страны Запада ведёте войну до последнего украинца, но вам этого мало. Вы хотите ввести войска НАТО на Украину, чтобы ваша страна воевала до последнего француза, чтобы французы узнали, что такое мобилизация и смерти близких, разрушенные города», — обратилась школьница к лидеру Франции.

В письме ученица из Луганска назвала Макрона военным преступником и лжецом.

Девочка добавила, что на её первое письмо канцелярия президента Франции ответила. Тогда юную луганчанку заверили, что Париж приложит все усилия для выполнения Минских соглашений. При этом Франция и Германия спокойно вооружали Украину.

Фаина Савенкова заверила, что теперь её письмо в основном обращено к жителям Франции, поскольку на руководство республики рассчитывать не приходится. Судя по происходящему, выбор властей Франции говорит о безразличии не только к жителям Донбасса, но и к своему собственному народу, прокомментировала школьница.

Письмо было опубликовано 11 марта в нескольких изданиях на английском, французском и русском языках. По словам девочки, от простых французских граждан уже последовала ответная реакция.

Как сообщало ИА Регнум, страны Евросоюза договорились о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом Макрон заявил 26 февраля в ходе пресс-конференции. Также он предложил отправить западных военных на Украину.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить вливать миллиарды евро в чужой конфликт, в которых так нуждаются французские фермеры, больницы и пенсионеры. Политик пояснил, что Макрон преследует свои политические и выборные цели и даже «готов пожертвовать французами, что немыслимо». Вряд ли французы хотят умирать за НАТО, Украину и главу киевского режима Владимира Зеленского, добавил Филиппо.

В январе 2023 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка, попросил передать извлечённый из его тела осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. Осколок был передан послу Франции в России Пьеру Леви с сопроводительным письмом. Рогозин добавил, что Франция и другие страны Запада, снабжающие Киев оружием, ответят за совершённые в Донбассе военные преступления.

Ранения Рогозин получил в Донецке 22 декабря 2022 года. Позднее его прооперировали в одной из московских больниц.