Нью-Йорк, США, 22 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций не стали комментировать переданное генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу письмо 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, которая попросила помочь в закрытии украинского сайта «Миротворец».

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Заместитель официального представителя Гутерреша Фархан Хак заявил, что в ООН не будут давать оценку посланию.

«Не комментируя письмо, — отметил в беседе с ТАСС Хак. — Мы считаем, что во всех случаях требуется избегать политического задействования затронутого конфликтами населения, особенно детей».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский сайт «Миротворец» внёс жительницу Луганска Фаину Савенкову в свою базу как якобы представляющее угрозу национальной безопасности Украины лицо. Это произошло после видеообращения девочки к членам Совета безопасности ООН, в котором она призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

После попадания в базу «Миротворца» Савенкова написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросила его повлиять на украинские власти, чтобы они удалили данные несовершеннолетних с интернет-ресурса и заблокировали этот сайт.