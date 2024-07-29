Волгоград, 29 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания возместит пассажирам, находившимся в поезде «Казань — Адлер» во время ДТП под Волгоградом, полную стоимость проезда и начислит баллы. Об этом написали в Telegram-канале «дочки» РЖД.

Администрация Котельниковского района / РИА Новости

В компании заверили, что ФПК вернёт пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость билета, а также начислят 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус».

Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ».

Как сообщало ИА Регнум, по информации МЧС, все пассажиры поезда, пострадавшие в результате схода вагонов с рельсов, извлечены из состава.

К месту ЧП прибыл аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжёлой инженерной техникой, опрокинувшиеся вагоны будут подняты, добавили в МЧС.

После установки вагонов спасатели помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции. Оттуда они на резервном поезде продолжат путь.

На месте происшествия продолжают работать 100 спасателей и 12 единиц техники.

ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Казань — Адлер», сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги было приостановлено, четыре поезда были направлены в объезд.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда, кабина большегруза после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Пострадали, по предварительным данным, 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. 339 пассажиров поезда были отправлены в пункты временного размещения.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов.